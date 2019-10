Rekord: maailmakoristuspäeval osales 20 miljonit inimest 180 riigist

Ettearvatult oli plast peamine jäätmeliik, mida leiti loodusest üle maailma alates Tongast ja Bangladeshist kuni Martinique’ini välja. Hawaiil juhtis koristust Ameerika tuntud muusik Jack Johnson, kes koondas tähelepanu keskpunkti Hawaii ilusate randade prügi. Sri Lankal koguti ainuüksi ühest rannast 250 kilo plasti ja 15 kilo rannaplätusid.

Lisaks plastile leidsid tee prügikottidesse ka miljardid suitsukonid, mille koristamisele pöörasid paljud riigid, nagu ka Eesti, tänavu suuremat tähelepanu. Ka Prantsusmaal, Itaalias, Belgias ja Hollandis on kokku korjatud konide arv üüratu. Konide koristamise eesmärgiks on tõsta inimeste teadlikkust nende ohtlikkusest, sest sageli peetakse konisid loodusele kahjutuks. Tegelikkuses on aga suitsukoni äärmiselt mürgine jääde – üks koni võib mürgitada kuni tuhat liitrit vett ning tappa loomi, linde ja kalu.

Eestist alguse saanud plogging ehk prügijooks oli sel aastal lisaks Eestile ka mujal maailmas küllaltki populaarne. Kui Eestis vedasid teiste seas prügijookse eest nii Sandra Raju, Kelly Sildaru kui Jalmar Vabarna, siis näiteks Rootsis liitus kroonprintsess Victoria samuti ühe Rootsi prügijooksu rühmaga. Maailma kõrgeim koristus-prügijooks toimus ligi viie kilomeetri kõrgusel Hiinas, samuti valisid jooksugrupid Suurbritannias, Tšehhis, Hollandis ja paljudes teistes riikides prügi koristamiseks just selle sportliku viisi.

Hoolimata Afganistani keerulisest julgeolekuolukorrast lähenevate presidendivalimistele tõttu, koristas rühm kliimahuvilisi ikkagi Kabulis oma kodulinna. Osalejad ehitasid kogutud plastprügist torni ja kandsid selle rongkäigus läbi linna, et teadvustada plastreostuse probleemi.

Lisaks poliitilistele konfliktidele ja julgeolekuriskidele pidid mitmed riigid arvestama ka loodusjõududega. 30 aasta suurim maavärin tabas Albaaniat ajal, mil 100 000 inimest oli tänavatel ja looduses koristamas. Inimtekkelised maastikupõlengud levisid ähvardavalt ka Indoneesias, Malaisias ja Singapuris, mille tõttu paljud kavandatud koristustööd nendes riikides tuli kas tühistada või leida koristamiseks uued paigad. Kas levinud maastikupõlengud nurjasid Indoneesia eesmärgi kaasata vähemalt 13 miljonit inimest, selgub pärast andmete kogumise lõpetamist.

Koristustööd levisid lainena üle kogu Aafrika ning koristuspäevale järgnenud massiivsed tänavapeod koos muusika ja tantsuga kõlasid Kongost ja Mosambiigist Kameruni ja Nigeeriani. Kui Aafrika ja Euroopa inimesed rõõmustasid oma tehtud töö üle, siis ameeriklased alles alustasid. USA-s koristati kõigis viiekümnes osariigis ja viiel territooriumil merede taga, teiste looduslike vaatamisväärsuste seas koristati ka New Yorgis asuvat Hudsoni jõge. Ka Kariibi mere maades ja Ladina-Ameerika riikides tulid tuhanded inimesed koristama randu, tänavaid, metsi ja mägesid. Brasiilias koristati 1200 linnas üle kogu maa, samuti tõid edukad riiklikud PR-kampaaniad koristama suured rahvamassid Argentiinas ja Panamal.

“Maailmakoristuspäev on ehe näide sellest, kuidas väike riik saab muuta maailma. Eestist alguse saanud liikumine on loonud sillad kogukondade, ettevõtete ja valitsuste vahel, et ühiselt leida lahendusi meid kõiki puudutavale jäätmeprobleemile. Me loome uut arusaama sellest, kuidas me peaksime ühiselt lahendama globaalseid väljakutseid,” ütles Let’s Do It World tegevjuht Anneli Ohvril.

Rahvusvahelise keskkonnaorganisatsiooni Let’s Do It World korraldatud ulatuslik koristusaktsioon on üks suuremaid üleilmseid kodanikuliikumisi. Selle ühise jõupingutuse eesmärk on tõsta teadlikkust globaalsest prügiprobleemist ning anda igale inimesele, ettevõttele ja organisatsioonile võimalus osaleda puhtama ja jätkusuutlikuma ühiskonna loomisel. Let’s Do It World asutati 2019. aasta alguses maailmakoristupäeva võrgustiku baasil, selle liikmeteks on oma riigi koristuspäevi eest vedavad organisatsioonid. Tegemist on ühe maailma suurima keskkonnaorganisatsiooniga, mille peakorter asub Eestis.

Maailmakoristuspäeval osales lisaks üksikisikutele ka väga palju kohalikke ja globaalseid ettevõtteid. Koristusega ühinesid üle ilma muuhulgas ÜRO keskkonnaprogramm (UNEP), ÜRO elukeskkonna programm (UN-HABITAT), Earth Day võrgustik, Allianz, Toyota, Volvo, Fujitsu ja paljud teised. Eestis panid teiste seas õla alla Pocosys, Pipedrive, Dagcoin, Europark, Sorainen, Meedius, Hydroscand, Öselbirch, Santa Maria, Playtech, Zavod BBDO, Agenda PR, Telia, Ekspress Meedia, Ragn-Sells, Bolt, Omniva jt.

Tänavu juhiti Maailmakoristuspäeva globaalset kõne- ja meediakeskust Kosovo pealinnast Prištinast. Järgmine Maailmakoristuspäev toimub 19. septembril 2020.