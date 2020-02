REKONSTRUKTSIOON | Vaata, kuidas juhtus raske liiklusõnnetus Pirita teel

Esialgsetel andmetel kaldus 34-aastase mehe juhitud Subaru teelt välja, sõitis esmalt vastu tänavavalgustusposti ning siis üle eraldusriba vastassuunavööndisse. Vastassuunavööndis põrkas Subaru kokku Nissaniga, mida juhtis 23-aastane naine.

Mõlemad juhid olid kained algse info järgi kained. Samuti kasutati mõlemas sõidukis nõuetekohaselt turvavarustust, selgitas PPA pressiesindaja Leana Loide.

Piirkiirusest kinnipidamise ja muud õnnetuse asjaolud selgitab politsei edasises menetluses.

Politsei palub kõigil, kes seda õnnetust pealt nägid, kuid ei ole veel politseiga suhelnud, võtta ühendust helistades politsei infotelefonil 612 3000 (argipäeviti 8-19) või kirjutades pohja.lmt@politsei.ee.

Sündmuskohal töötav avariipolitseinik kirjeldas, et esmastel andmetel sõitis Nissani juht Pirita teed pidi kesklinna suunas, kui talle liikus vastassuunast vastu Subaru, mis paiskus üle eraldusriba nii, et kaks masinat sattusid laupkokkupõrkesse.

Meedikud viisid Subarus olnud mehe ja kaks Nissanis sõitnud naist haiglasse. Seal selgitatakse lähemalt nende vigastuste raskusaste, kuid praegu teadaolevalt said neist kaks tõsisemalt viga.

Avarii tõttu oli liiklus Pirita teel häiritud, liiklus Viimsi suunas on praeguseks avatud, ka on kesklinna suunas vaba liiklemiseks üks sõidusuund. Päästjad puhastavad parasjagu teed, et liikluse saaks täielikult igas suunas taasavada.

