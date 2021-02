Reitingud: Reformierakonna toetus kasvab jätkuvalt, EKRE tõus peatus

Reformierakonna toetus liigub kuuendat nädalat järjest tõusvas trendis ning on esimest korda alates eelmise aasta veebruarist üle 34%. Keskerakonna toetus püsib jätkuvalt langustrendis ning on praegu 2,7% võrra madalam kui aasta alguses. EKRE kaheksa nädalat kestnud tõus on viimaste tulemuste põhjal peatunud.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 (13,4%), Sotsiaaldemokraatlik Erakond (6,6%) ning Isamaa (5,3%). Eesti 200 toetus on alates aasta algusest vähenenud 3,1% võrra.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 53,1% ja opositsioonierakondi 30,3%.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 26. jaanuarist 22. veebruarini ning kokku küsitleti 4003 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku. Uuringufirma Norstat Eesti AS viis küsitluse läbi koostöös MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudiga.