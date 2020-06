Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 18. maist 16. juunini ning kokku küsitleti 4003 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku. Nädalaga ühegi erakonna toetus praktiliselt ei muutunud.

Reformierakonna edu teisel kohal oleva Keskerakonna ees on 6,3% ning Keskerakonna edu kolmandal kohal oleva EKRE ees on 8,4%.

Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond (8,1%), Eesti 200 (7,5%) ning Isamaa (5,5%).

Koalitsioonierakondi toetab kokku 47,1% ja opositsioonierakondi 39,4% vastajatest.