Reitelmannil on aega neljapäevani, et ENPA delegatsiooni pääsemiseks oma väljaütlemiste pärast vabandada

EKRE kandidaat delegatsiooni on endiselt Urmas Reitelmann, kes mõni aasta tagasi venelasi "tibladeks" ja pagulasi "inimrämpsuks" kutsus. Täna käis Reitelmann väliskomisjonile aru andmas ja oma vaateid selgitamas.

Väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa sõnul otsustatakse delegatsiooni koosseis, kus EKRE ettepanekul võiks olla ka Reitelmann, lõplikult neljapäeval. "Kui ei toetata nimekirja, kus on Reitelmann, siis tuleb meil mõningaid asju alustada uuesti," ütles Eesmaa.

Eesmaa ütles, et jutuks oli Reitelmanni võimalik avalik vabandamine oma väljaütlemiste pärast. "Sellest teeb Reitelmann omad järeldused. Eks siis näeme, kuidas ta käitub," ütles ta.

Eesma möönis, et Reitelmanni teravad väljaütlemised, mis üle võlli läksid, pärinevad 2015. aastast. Ehkki aeg neid sõnavõtte tühiseks ei muuda, on Eesmaa sõnul oluline tähele panna, et Reitelmann siis veel poliitikas ei olnud.. Kuid selle tõlgendamine on komisjoni liikmete endi suhtumise küsimus.

"Ka mina vaatan huviga, alates Delfist ja kõikidest teistest kanalitest, kus ta täna sõna võtab, et kuidas ta end väljendab ja kuidas suhtumine Reitelmanni kandidatuuri kuni neljapäevani võib muutuda," ütles Eesmaa.

Reitelmann ei soovinud Delfile veel väliskomisjoni külastust telefonitsi kommenteerida.

Eesti Päevaleht kirjutas eelmisel nädalal, kuidas Urmas Reitelmanni kandidatuur ENPA delegatsiooni on väliskomisjoni patiseisu viinud mehe varasemate sõnavõttude pärast.