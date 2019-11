Reitelmanni ENPA hääletuse eel väliskomisjoniga liitunud Siret Kotka-Repinski on tagasi maaelukomisjonis

"Minu esimene valik on alati olnud maaelukomisjon ja teadsin, et kohe, kui mul on võimalus minna maaelukomisjoni liikmeks tagasi, siis seda ma teen. Võimalus tekkis ja kasutasin seda. Maaelukomisjoni teemad on minu südames," ütles Kotka-Repinski.

Kotka-Repinski liikus maaelukomisjonist väliskomisjoni 8. oktoobril. 10. oktoobril hääletas väliskomisjon, kas Urmas Reitelmann (EKRE) sobib Euroopa Nõukogu parlamentaarse assamblee (ENPA) liikmeks või mitte.

Kotka-Repinski liitumisega sai koalitsioon väliskomisjonis ülekaalu. Kui muidu oli komisjonis 12 liiget, neist kuus koalitsioonisaadikud ja kuus opositsioonist, siis edaspidi ja hääletusel oli 13 saadikut. Komisjon hääletas Reitelmanni ENPA-sse ning kaalukeeleks sai just Kotka-Repinski hääl.

Kotka-Repinski ütles pärast hääletust ERR-ile, et hääletamine oli raske ning kinnitas, et keegi ei öelnud, et tal tuleb Reitelmanni poolt hääletada. "Keegi ei öelnud, et peab tegema, aga poliitika on kompromisside kunst ja on hetki, kus tuleb raskeid otsuseid teha," ütles ta.

Delfi kajastas varasemalt, et Reitelmanni kandidatuur pani komisjoni patiseisu. Nimelt tekitasid küsimusi Reitelmanni väljaütlemised - mõni aasta tagasi nimetas ta venelasi "tibladeks" ja pagulasi "inimrämpsuks". Samal päeval, kui Reitelmann sai koha ENPA-s, ütles ta, et ENPA on "mõttetu jututuba", mille tegemistega on ta ähmaselt kursis.