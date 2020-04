Reisikorraldajad ootavad, et riik kataks osa eestlaste erakorralise kojutoomise kuludest. Aas: töö käib, et lisanduks ettevõtteid toetavaid meetmeid

Reisikorraldajad TEZ Tour ja Novatours saatsid riigile ettepaneku, et eestlaste erakorralise massilise kojutoomise kulud kataks ka avalik sektor. Seni on materiaalne vastutus olnud eraettevõtete kanda, mõlemal reisikorraldajal on ligi 2000 turisti kojutoomisele kulunud kokku umbes 700 000 eurot.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas ütles, et koroonaviiruse levides muutusid reisiolud väga kiiresti ja tagasipöördumise keerukus kasvas iga tunniga, mistõttu pani ta kõigile reisiettevõtetele südamele kiirelt tegutseda. Küll aga andis ka riik omapoolse panuse inimeste tagasitoomisesse. "Ainuüksi Eesti-Saksa laevale on eraldatud 3,5 miljonit eurot, lisaks oleme toetanud ka lennureise," sõnas Aas.

Ministri sõnul aitab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium EAS-i kaudu turismisektorit 25 miljoni euroga ettevõtjate kriisikahjude osaliseks kompenseerimiseks tagastamatu abi korras. "Töö käib, et erinevaid meie ettevõtteid toetavaid meetmeid lisanduks veelgi," ütles Aas.

Ta lisas, et riik on käivitanud tööhõivet puudutavad toetusmeetmed, leevendatakse maksukohustusi ning käivitatakse Kredexi poolt likviidsusele suunatud instrumendid.

"Tunnustan kõiki reisiettevõtjaid, kes näitasid üles vastutustundlikkust ja Eesti inimesed koju tõid. Mõistan, et see on toonud kaasa kulusid ning loodan, et mainitud riigipoolsed meetmed aitavad ka turismisektori ettevõtjad kõige suuremast kriisist läbi," ütles Aas.