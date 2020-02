Reisikorraldaja Novatours Tenerife-reise ei tühista

Novatoursi esindaja Olev Riisberg ütles päeval Delfile, et reisid Tenerifele jätkuvad ja kinnitas sama pärast välisministeeriumi teadet. "Jälgime jooksvalt olukorda ja ennatlikult otsuseid ei tee," ütles ta.

Täna pandi koroonaviiruse leviku tõttu Tenerifel karantiini hotell H10 Costa Adeje Palace. Riisberg kinnitas, et selles hotellis Novatoursiga reisijaid ei ole. Estraveli reisibüroo teatas oma kodulehel, et Novatours on ajutiselt eemaldanud selle hotelli oma valikust ning suunanud varasemalt sellesse hotelli tehtud broneeringud teise hotelli.