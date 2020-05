Reinsalu: WHO vajab reforme

USA president Donald Trump teatas reedel riigi lahkumisest WHO-st. Välisminister Urmas Reinsalu sõnul on Ameerika Ühendriigid esitanud tõsiseid süüdistusi WHO tegematajätmiste kohta, vahendas ERR-i uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat".

Reinsalu nõustub, et WHO ei tegutsenud kuigi efektiivselt koroonakriisi ajal viiruse leviku tõkestamisel.

"Kindlasti on ka Eesti riik, kes soovib WHO reformimist, soovib sõltumatut juurdlust, mis tuvastaks probleemid. Kas WHO-d on võimalik reformida ka praegu, veel viiruse leviku ajal või kriisi ajal, see on keerulisem. Enne peame suutma aktuutsed probleemid lahendada," ütles minister.

Ta lisas, et kuna WHO-le puudub praegu alternatiiv rahvusvahelises tervisekoostöös, siis on tähtis, et organisatsioon jätkaks tegutsemist.

"See, mis puudutab Ameerika Ühendriike, siis nad on lubanud, et selle raha, mida nad maksid WHO liikmemaksuks, suunavad teistesse meditsiinitegevustesse. Ma loodan, et see läheb eesmärgipäraselt üle maailma selle viiruse ja muude tervisprobleemide tõkestamiseks," rääkis Reinsalu.

