Reinsalu: võib vaid oletada, kes ja mis motiividel Erdoğani väljaütlemise lekitas

"Kaitseplaanide menetlemine on saladuste puhul kõige tundlikum teema. See teema (Türgi keeldumine meie regiooni kaitseplaanide uuendamisest) oli üleval palju varem. Aga et keegi selle Reutersi anonüümse allikana lekitas ja millistel motiividel, seda võib erinevates variantides vaid oletada," ütles Reinsalu Delfile.

"Kõige tähtsam on, et jõudsime tulemuseni. Kindlasti sellised lekked muudavad tavaolukorras lahendusele jõudmise keerukamaks. Praeguses olukorras oli väga tähtis, et lähtekohad meie ja regiooni riikidel ja Türgil olid samad. Meil ei olnud julgeolekuanalüüsis mingit eriarusaama, et kaitseplaane tuleb uuendada ja tehnilisel tasemel edasi viia," ütles Reinsalu.

Aga miks ikkagi Balti riigid ja Poola Erdoğanile jalgu jäid?

"Nagu vahel diplomaatias juhtub, et erinevad teemad haakuvad omavahel. Kindlasti ei olnud Türgil eraldivõetuna probleeme meie kaitseplaanide uuendamise osas. Oluline on nüüd see, et nagu poliitikas ikka, siis kui diplomaatia tasemel pole lahendust leida suudetud, siis see liidrite kohtumine oligi võimalus," ütles Reinsalu.

Kui sellist lahendust ei oleks leitud, oleks see tippkohtumisele jätnud vaieldamatult oma varju, tõdes välisminister.

Eile oli veel Türgi president Erdoğan keeldunud toetamast NATO kaitseplaani Balti riikide ja Poola jaoks, kuni saab suuremat toetust võitluses kurdide omakaitseüksustega YPG, mida peab terroriorganisatsiooniks.

Reinsalu kinnitas Delfile, et Türgilt siiski saadud toetus ei tähendanud koheselt, et Türgi kaitseplaanile lahendus leiti.

"Olen kindel, et diplomaatilises arutelus leitakse lahendus ka mis puutub Türgi kaitseplaani käsitlemist," ütles Reinsalu.