Reinsalu vastus Paetile: kordan üleskutset loobuda kriisiajal poliitintriigidest

Europarlamendi liige Urmas Paet teatas täna, et Eesti on erinevalt Lätist end väärtusküsimustes Ida-Euroopa riikide hulka positsioneerinud.

Välisminister Urmas Reinsalu leiab, et Paet levitab valeinfot. "Lisaks viirusele tuleb seega tegeleda ka valeinfo tõkestamisega," ütles Reinsalu. "Nagu jamasid veel vähe oleks."

Paet viitas 13 Euroopa riigi murelikule avaldusele seoses Ungaris toimuvaga ning süüdistas Eestit selles, et on end asetanud riikide sekka, kes ei näe Orbani tegevuses midagi laiduväärset, sest Eesti avaldusega ei ühinenud. Paet jagas seega riigid kaheks: need, kes avaldusega ühinesid ja need, kes ei ühinenud.

Reinsalu sõnul aga ei kutsutud avaldusega liituma enamikke, laias laastus hilisemas faasis EL-ga liitunud riike. "See minu hinnangul ei olnud kõige õnnestunum samm," sõnas Reinsalu.

Ta lisas, et palus Eesti diplomaatidel tõstatada see küsimus teistes EL riikides, et Euroopa Liidu välisministrid teeksid ühisavalduse õigusriikluse kaitseks kriisiajal.

"Õigusriigi küsimustes pole mõtet riike selliste avaldustega grupeerida," ütles Reinsalu. "Kahju, et seda grupeerimist harrastab meie eurosaadik Eestit valeväidetega rünnates. Kordan üleskutset kriisiajal loobuda poliitintriigidest."