Reinsalu: valitsusel pole infot koroonaviiruse inimtekkelisest päritolust, aga internetis on eri versioone

Välisminister Urmas Reinsalu kommenteeris Delfi küsimuste peale, mida ta arvab oma hea kolleegi, rahandusminister Martin Helme väitest, et koroonaviiruse näol on tegemist Hiina biorelvaga, millega on teisi riike rünnatud.

Reinsalu lausus, et COVID-19 avastati umbes aasta eest Hiinast. „COVID-i viirus on Hiinast. Meil täitub varsti aasta, kui WHO-le anti teada, et Wuhani piirkonnas on tundmatu viiruse tõttu inimesed kopsupõletikku jäänud,“ meenutas ta.

Kuid ta tõdes, et viiruse inimtekkelise päritolu kohta pole andmeid ei WHO-l ega Eesti valitsusel. „WHO on ju selgelt avaldanud liini, et tegemist pole inimtekkelise, ammgi veel biorelvaks kuulutatud viirusega,“ rääkis välisminister ja kinnitas: „Kui küsimus on, kas Eestil on spetsiifilist infot, et COVID on inimtekkelist päritolu, ammugi veel bioloogilise relva päritolu, siis vastus on eitav.“.

Samas teadis Reinsalu lisada, et igasugu jutte ju liigub. „Selle kohta on erinevaid versioone avaldatud nö folkloori või sotsiaalmeedias avaldatud seisukohtadena. Ka USA poolt on ka kõrgemate riigijuhtide tasemel osundatud sellele, et [viirus] on laboris valmistatud,“ rääkis välisminister. „Erinevaid arvamusi ja hinnanguid liigub maailmas palju ja see pole sugugi mitte uudis.“

Delfi uuris siiski täpsustuseks, kas välisministril on plaanis astuda nüüd Hiina suhtes samme, sest koroonaviiruse kuulutas biorelvaks ja ründeks ikkagi valituse liige?

„Kindlasti eeldab selle viiruse tõrjumine rahvusvahelise kogukonna koostööd. On oluline, et meil oleks tulevikus olemas mehhanism selliste viiruste tõkestamiseks. Inimkond on saanud ka õppetunni, et erinevates laborites on ajaloolisuselt välja arendatud biorelva, see pole ju uudis, seda on ajalooliselt tehtud,“ kõneles Reinsalu.

Ent koroonaviirust ta biorelvaks ei nimetanud ja rõhutas, et valitsuse positsioon ei kattu taaskord rahandusministri positsiooniga. „Kas praeguse koroonaviiruse valguses saab öelda, et tegemist on inimtekkelise viirusega, mida kasutatakse sihtotstarbeliselt, niisugust informatsiooni mul ei ole. Eesti vabariigi valitsusel niisugust positsiooni ei ole.“