Reinsalu: Türgiga ei ole meil Balti riikide kaitseplaanide uuendamise osas mingit vastasseisu

"Toimivad kaitseplaanid on olemas ja NATO kollektiivkaitse funktsioneerib," ütles Reinsalu Delfile.

Türgi president Erdoğan teatas aga täna enne Londonis algavat NATO tippkohtumist, et Türgi on vastu NATO Balti riikide kaitseplaanile, kui allianss ei tunnista organisatsioone, mida Türgi peab terroristideks, samuti terroristideks.

"Küsimus on laiem ja meie huvides on leida kiiresti töötav lahendus. Täna kavatsevad seda teemat arutada Balti, Poola ja Türgi riigipead. Olen ise seda teemat arutanud oma kolleegidega ja teen seda kindlasti Londonis," täpsustas NATO tippkohtumisel viibiv Reinsalu.

Ankara on keeldunud toetamast NATO kaitseplaani Balti riikide ja Poola jaoks, kuni saab suuremat toetust võitluses kurdide omakaitseüksustega YPG, mida peab terroriorganisatsiooniks, vahendab Reuters.

Erdoğan ütles enne Ankarast lahkumist, et on rääkinud eile telefoni teel Poola presidendi Andrzej Dudaga ning leppinud kokku tema ja Balti riikide juhtidega kohtumises Londonis, et seda teemat arutada.