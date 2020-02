Reinsalu tunnistas riigikogus Läti välispoliitika edu Eesti ees olulises vallas

Euroopa Komisjoni peasekretär on kõige kõrgem ametniku koht EL-i süsteemis, kes juhib kõigi Komisjoni ametnike tööd ning on seetõttu Brüsseli mõjukaim tagatoa niiditõmbaja.

Kohe seejärel nimetati NATO abipeasekretärist Läti diplomaat Baiba Braže.

Nähtavasti pole Läti valitsuse ja välisteenistuse edu kõvade töökohtade endale saamisel jäänud Reinsalul märkamata.

Ta teatas riigikogu ees, et on andnud välisministeeriumis koostada põhjalik paber, kuidas Eesti saaks selles vallas edukam olla. „[Eesti kodanike edendamine rahvusvahelistel ametikohtadel] peaks olema välisministeeriumi personalipoliitika eraldi tahk,“ seletas Reinsalu ja viitas, et selle nimel peab senisest süsteemsemalt tööd tegema.

Ta rääkis, et temaltki on küsitud soovituskirju rahvusvahelistesse ametitesse kandideerimiseks, mida pole raske anda. Kuid seejärel peaks algama süsteemne töö vastava inimese määramise toetuseks kasvõi näiteks tema heaks lobistamise näol. Minister rääkis, et heade töökohtade saamiseks ei peaks häbenema ka teiste riikidega vastastikkuste kokkulepete tegemist ja avaldas lootust, et näiteks ÜRO julgeolekunõukogusse kuulumine võiks aidata kaasa Eesti kodanike edenemisele ka maailmaorganisatsiooni süsteemis.