Reinsalu soovib koos naaberriikidega aidata Valgevene naisi, kes kannatasid võimu vägivalda

Eesti aja järgi täna õhtul ehk kella 17.00-ist alates toimub Eesti eestvõttel ÜRO julgeolekunõukogus Valgevene olukorra arutelu. Välisminister Urmas reindalu rääkis täna hommikul Delfi „Erisaates“, mis üritusega on tegu ja mis on selle eesmärk.

„Selle eesmärk on juhtida tähelepanu massilisele inimõiguste rikkumisele Valgevenes ja seal olevale poliitilisele kriisile. Julgeolekunõukogu funktsioon ÜRO põhikirja järgi on rahumeelne kriiside lahendamine ja konfliktide vältimine. See arutelu pole kinnine istung, seal on ka paindlikumaid vorme. Iga julgeolekunõukogu liige saab kokku kutsuida kõigi ÜRO liikmete arutelu, mida Eesti tegigi koos kaaslastega ja praeguse seisuga on registreerunud kuskil 40 ÜRO liiget.“ Seletas Reinsalu „Erisaates“

Minister märkis, et Venemaa välisministeerium protestis eile selle ürituse vastu, kuid samas on ka Venemaa registreerunud end sinna osalejaks. „See on esimest korda, kui nii kõrges ÜRO formaadis tuleb Valgevenes toimuv arutelu alla,“ toonitas Eesti välisminister.

Kohtus valgevene kogukonnaga

Saates uuritakse Reinsalult, mida Eesti saaks veel teha konkreetselt Valgevene inimeste heaks. Arutelud ÜRO-s on tähtsad, kuid Valgeneve naabritest Leedu ja Läti on väga agaralt asunud just inimesi toetama erinevate programmidega. Näiteks kutsudes surve alla sattunud IT ettevõtjaid enda juurde, laiendades tudengite stipendiumiprogramme ja ka pakkudes meditsiinilist abi inimestele, keda on kohutavalt pekstud või piinatud võimude poolt. Kas Eesti jääb natuke maha naabritest sellistes asjades?

„Ei ma ei usu, et jääme laiemalt maha. Õige on see, et Leedul on aastate jooksul tekkinud näiteks kasvõi Valgevene kodanikuühiskonna teotamises tugevam erikapital. Selles ei ole kahtlust ja ma küsin väga paljudes Valgevene asjades ka Leedu kolleegilt nõu,“ rääkis Reinsalu.

Ta meenutas, et sel nädalal tehti Eestis väljapaistvate ühiskonnategelaste poolt avalik pöördumine valgevenelaste abistamise teemal ning tõi välja, et kohtus kolmapäeval siinse Valgevene kogukonna esindajatega, kus arutati need punktid läbi.