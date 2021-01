Reinsalu Soomes kehtestatud reisipiirangutest: olukord on väga murettekitav

"Me olime teadlikud, et Soome valitsus mingeid meetmeid täna kaalub. Mina olen suhelnud Soome välisministriga, meie peaminister on suhelnud Soome peaministriga. Meie palve on olnud, et saaksime usaldusmeetmetega ikkagi tagada piiri ületamise võimaluse töörändajatele," ütles välisminister Urmas Reinsalu.

"Lugedes viimaseid [Soome valitsuse - toim] otsuseid - me peame analüüsima neid veel - aga kui nad tõesti tekitavad eheda takistuse meie töörändajatele, siis me esitame Soome valitsusele ettepaneku, kuidas usaldusmeetmetega ikkagi tagada tööränne," lisas ta. "Praegune olukord on väga murettekitav ja olen seda ka oma Soome kolleegile väljendanud."

Reinsalu täpsustas, et Eesti hinnangul võiks Soome seda tänaõhtust otsust muuta moel, mis võimaldab viirust tõkestada, aga tagaks töörändajate liikumise kodu ja töökoha vahel ja seetõttu Eesti esitab oma ettepanekud Soome poolt kehtestatavate piirangute leevendamiseks Soome valitsusele.

"Praegu peame arvestama, et sisuliselt tööränne Soome ja Eesti vahel seiskub allpoolt toodud kuupäevast, välja arvatud vältimatud juhtumid," lisas ta.