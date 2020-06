Reinsalu: sai asjad aetud Mardiga, saab ka Martiniga

"Mingi mängumuutja Mart Helme tänane otsus Eesti poliitikas ei ole. Prognoosin, et eeldatav juhivahetus, kus Martin Helmest saab EKRE esimees, ei muuda partei ideloogilisi seisukohti ega suhteid teiste erakondadega päevapoliitikas," ütles Reinsalu.

Enda sõnul oletas Reinsalu EKRE liidrivahetust pigem enne järgmisi Riigikogu valimisi.

"On saanud Mart Helmega valitsuses asju ajada, vaielda ja kokku leppida, saab ka Martin Helmega. Seda enam, et valitsusse kuuluvad jätkuvalt mõlemad," selgitas Reinsalu.

Martin Helme on Delfile öelnud, et kui tema peaks EKRE juhiks saama, siis valitsuskoalitsioonis see muutusi kaasa ei too. "Meil seisavad ees mitmed asjad, mida on meie poolt sisse soovitud ja need tuleb ära realiseerida. Ma olen selle koalitsiooni suur pooldaja, see on heas tasakaalus," ütles Helme.

Mart Helme teatas täna, et tuleval laupäeval toimuval EKRE kongressil ei kavatse ta enam erakonna esimeheks kandideerida ja toetab hoopis Martin Helme kandidatuuri. Siiski kavatseb ta kandideerida erakonna aseesimeheks.