Reinsalu: Reformierakonna Eesti Venemaa koosseisu hääletamise ettepanek polnud juhuslik aps

"Uue info valguses olen veendunud, et Reformierakonna Eesti Venemaa koosseisu hääletamise ettepanek polnud mingi juhuslik aps," kirjutas Reinsalu täna ühismeedias. "Selle ettepaneku mõte oli selge: diskrediteerida Eesti vabariiki ja sedakaudu valitsust rahvusvaheliselt, et saavutada sisepoliitilist edu. Just seetõttu on tähelepanu pälvimiseks Reformierakonnale tähtis eripalgeliste ettepanekute eraldi menetlemine," lisas ta.

Reinsalu leidis, et lisaks Venemaa-ettepanekule, on reformierakondlased esitanud abielureferendumi eelnõule veel julgeolekupoliitiliselt tundlikke muudatusettepanekuid.

Ta toob näiteks:

1. Ettepanek teha rahvahääletus Eesti NATO-st lahkumise kohta (esitaja Valdo Randpere).

2. Ettepanek teha rahvahääletus, et Eesti algataks Nõukogude Liidu taastamise. (esitaja Valdo Randpere).

3. Ettepanek teha rahvahääletus, et Eesti kuuluks Venemaa mõjusfääri.

(esitaja Marko Mihkelson).

4. Ettepanek teha rahvahääletus, et Eestis keelata hariduse andmine eesti keeles. (esitaja Annely Akermann)

"Võtame kokku: sellises kontekstis on paraku tegemist süstemaatilise infooperatsiooniga riigi diskrediteerimiseks meile julgeolekupoliitiliselt kõige tundlikemates teemades," kirjutas Reinsalu ühismeedias.