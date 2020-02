"Valitsusliidu otsus on, et piirilepingut ei ratifitseerita. Samuti ei kavatse valitsus esitada uusi ettepanekuid Eesti-Venemaa piirijoone muutmiseks," kinnitas Reinsalu veelkord.

"Venemaa puhul on üks küsimus piirijoon, teine õigusliku järjepidevuse ja positsiooni kaitsmine. Selles ei saa me lubada mingeid kõhklusi, kuigi arvamusi on palju," lisas ta.