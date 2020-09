Reinsalu nägi tulevikku ette? Soomlased on segaduses: mis reisipiirangutest ta räägib, otsuseid pole

Helsingin Sanomat raporteeris juba uudise pealkirjas kurjakuulutavat väidet - Eesti välisminister ütleb, et soomlased ei pääse enam Eestist Soome tagasi nõnda, et karantiini jääma ei pea. Loo juures on nukker pilt pea tühjast Helsingi Läänesadamast ja märgitakse, et seal on edaspidi vaikne, kui Reinsalu prognoos peaks tõeks osutuma.

Kella 21 paiku oli Reinsalu ennustus kõneaineks kõigis põhjanaabrite suuremates uudistekanalites.

Viidatakse Reinsalu intervjuule, mis ta andis täna ERRile. Ta rääkis kindlas kõneviisis, et uus kord hakkab kehtima 28. septembril, mil Soome saavad ilma karantiinikohustuseta minna vaid need, kel seal töökoht.

"Kõik ülejäänud inimesed saavad samuti Soome minna, kuid tavareisijatel, turistidel on kohustus olla kahenädalases eneseisolatsioonis ja seda võidakse pisteliselt kontrollida," rõhutas minister.

Sama kehtib tema sõnul ka Soome kodanikele, kes käivad vahepeal Eestis ja tahavad siis Soome tagasi minna. "See kindlasti avaldab negatiivset mõju turismile," nentis Reinsalu.

Helsingin Sanomat kirjutab, et minister jättis märkimata, et praegu kehtivad reeglid, mille Soome valitsus võttis vastu 11. septembril (rakendusid alates 19. septembrist) ning on mitmeid leevendusi, mille puhul 25st suurem nakatumisnäitaja ei tähenda automaatselt karantiini.

Näiteks leidis valitsus siis, et kui naabritega (Eesti ja Rootsi) on viiruse leviku olukord sarnane, siis igapäevane reisimine on ikka teatud määral lubatud ka juhul, kui nakatumisnäitaja üle 25. Kui reisi pikkus pole tšarter- ja grupireisi puhul rohkem kui 72 tundi, siis pole mingit eneseisolatsiooninõuet vaja. Selle puhul võib nakatumisnäitaja olla ka kõrgem kui 25.

Eestis on vastav number hetkel veidi üle 30. Tõsi, sarnaselt Eestile vaadatakse ka Soomes teiste riikide nakatumisnäitajad üle korra nädalas - hetkel oleme me veel kategoorias "alla 25", kuid see muutub nädala lõpus.

Terved inimesed saavad karantiini vältida

Oktoobri algusest planeeritakse pakkuda karantiini alternatiivina testimist. See tähendab, et nn riskiriikidest tulles peaks välismaalased enne Soome sisenemist tegema koroonatesti (tärminiks: 72 tundi enne reisi). Kui see negatiivne, saab piiri ületada ja lisaks tuleb üks test teha Soomes kohapeal. Kui ka see negatiivne, pole enam mingit eneseisolatsiooni vaja.