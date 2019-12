Reinsalu mõistis hukka raudteeühenduse avamise Krimmi ja Venemaa vahel

"Krimmi Venemaaga ühendav Kertši väina raudteeühendus on järjekordne Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse ränk rikkumine Venemaa poolt, mille eesmärk on Krimmi veelgi enam isoleerida," kirjutas Reinsalu Twitteris.

"Kordame oma täielikku toetust Ukraina suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele," rõhutas ta.

The Kerch Strait railway link connecting #Crimea to 🇷🇺 is yet another blatant violation of 🇺🇦's sovereignty & territorial integrity by #Russia, aiming to isolate Crimea even more. We reiterate our full support for #Ukraine’s sovereignty & territorial integrity. #CrimeaIsUkraine