Reinsalu loob töörühma piiride taasavamiseks

Reinsalu selgitab töörühma loomise käskkirjas, et kriisist võimalikult edukaks väljumiseks on vaja leevendamise kavandamisel teha tihedat koostööd regiooni riikidega.

Kokku kutsutav töörühm aitab täita valitsuse eriolukorrakomisjoni poolt Reinsalule antud ülesannet alustada kahepoolseid regionaalseid arutelusi leidmaks võimalusi ühiselt kokkulepitud tingimustel piirangute leevendamiseks ja viiruse edasise leviku piiramiseks.

Selleks tuleb hakata koordineerima teiste riikidega piiriülese mõjuga meetmete lõpetamist, koostada nimekiri ja järjekord riikidest, kellega esmalt läbirääkimisi pidada.

Kui järjekord saab valitsuse eriolukorra komisjonilt heakskiidu, on töörühma ülesanne neid läbirääkimisi ka pidada. "Läbirääkimised keskenduvad optimaalsete usaldusmeetmete, ajastuse, tingimuste ja muude komponentide leidmisele, mis on läbirääkimiste pooltele vastuvõetavad," kirjeldas Reinsalu.

Töörühma hakkab juhtima välisministeriumi Euroopa küsimuste asekantsler Märt Volmer ning asejuhiks on ministeeriumi juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler Erki Kodar.

Reinsalu soovib töörühmas põhiliikmetena näha esindajaid ka maaeluministeeriumist, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist, siseministeeriumist, sotsiaalministeeriumist, PPA-st, riigikantseleist ja terviseametist.

Alates 17. märtsist on valitsus eriolukorraga seoses taastanud piirikontrolli. Eestisse pääsevad sellest ajast vaid Eesti kodanikud ja Eesti elamisluba või elamisõigust omavad Eesti elanikud, sh ka nn halli passi omanikud. Samuti need välisriigi kodanikud, kelle pereliige elab eestis. Erandiks on rahvusvaheline kaubavedu ja elutähtsat teenust osutavad inimesed. Riigist väljumise keeldu kehtestatud ei ole.

