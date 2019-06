Reinsalu kinnitas Ukraina välisministrile Eesti solidaarsust

„Euroopa julgeoleku ja väärtuste huvides on vankumatult vastustada agressorriigi tegevust ja toetada Ukraina ning Gruusia territoriaalset terviklikkust,“ rõhutas Reinsalu.

Ta lisas, et kuigi see on ebatõenäoline, loodab ta siiski, et ENPA lükkab homme tagasi ettepaneku Venemaa delegatsioonile volituste andmiseks kuna Venemaa jätkab Ukraina ja Gruusia territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse rikkumist, sealhulgas Krimmi ebaseaduslikku anneksiooni.

„Kui see aga juhtub, siis tuleb edasi kaaluda täiendavaid samme, et Venemaale ei jääks muljet, et agressor pälvib moraalse tunnustuse,“ sõnas Reinsalu.

Ukraina välisminister tänas Reinsalu Eesti toetuse eest ja väljendas lootust, et tõhus koostöö jätkub.

ENPA on Euroopa vanim rahvusvaheline parlamentaarne assamblee, mille esimene istung toimus 1949. aasta 10. augustil. Euroopa Nõukogu roll on kaitsta liikmesriikide põhiväärtusi: inimõigusi, õigusriigi printsiipe ja demokraatiat.

Venemaa kõrvalejäämise ENPA-st tingis Vene Föderatsiooni otsus annekteerida Ukrainale kuuluv Krimmi poolsaar.