Reinsalu ja Helme ootavad presidendi seisukohta reformierakondlaste Venemaa-ettepanekule

Reinsalu arvates ei ole kolme reformierakondlase - Ants Laaneotsa, Urmas Kruuse ja Jüri Jaansoni - esitatud ettepanekule täies mahus adekvaatselt reageeritud. "Olen veendunud, et riigikogu juhatus peab juhtunust pretsedendi välistamiseks tulevikus kujundama selge ja ühemõttelise seisukoha hinnanguna tehtud ettepanekule ning selle menetlemise võimatusele. Vastasel juhul oleme loonud justkui pretsedendi, et selliseid ettepanekuid saab riigikogu menetlusse õiguspäraselt esitada ja tagasi võtta," kirjutas välisminister ühismeedias.

Reinsalu sõnas, et ei mõista ka, miks president Kersti Kaljulaid on seni vaikinud. "Ma saan aru tema päevapoliitilistest sümpaatiatest, millest ta pole saladust teinud. Kuid on hetki, mil riigipea, riigikaitse kõrgem juht ei tohi vaikida. Sellises küsimuses lihtsalt ei ole võimalik poolt mitte valida ja lihtsalt distantseeruda," kirjutas minister.

Helme: prokuratuur peaks algatama nende reformierakondlaste suhtes kriminaalasja

Helme arvates ei saa aktsepteerida, et Reformierakond tema sõnul riigivaenulike ja põhiseadusvastaste ettepanekute eest mingit vastutust ei kanna. "Kui erakonna esimees ja fraktsioon neid ettepanekuid ühemõtteliselt hukka ei mõista ning ei tee selget ja avalikku ettepanekut neil saadikutel riigikogust lahkuda, siis on nad võtnud need ettepanekud omaks ja sisuliselt heaks kiitnud. Mitte mingi vingerdamine, jutt nalja tegemisest, näpukatest, siin ei aita," kirjutas ta oma Facebooki kontol.

"Täpselt sama ootan ma ka Kersti Kaljulaidi poolt. Loodan, et järgmisel nädalal toimuval vaibale kutsumisel keskendutakse Kaljulaidi ja Kallase vestluses sellele, kuidas Eesti julgeolekut mitte ohustada," lisas Helme.

Rahandusministri arvates peaks prokuratuur algatama ettepaneku esitanud Reformierakonna saadikute suhtes kriminaalasja ja neilt saadikutelt tuleks selle menetluse ajaks ära võtta ka puutumatus.

Venemaa-ettepanek on tagasi võetud

Reformierakonna esimees Kaja Kallas ütles täna Delfile, et muudatusettepanek on tagasi võetud. "Sellest pole mõtet enam rääkida. Saan aru, miks koalitsioon tahab selle ümber hirmsat vahtu kütta: sellepärast, et viia tähelepanu eemale sellest, mis toimub siin põhiseadusekomisjonis ja mis on räige seaduse rikkumine," sõnas Kallas.