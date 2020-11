Reinsalu Helmede väidetest: tegu on pöörase jutuga. Tegelege Eesti probleemidega, mitte USA juhtimisega

"Meedia küsib kommentaari kahe valitsusliikme, Mart ja Martin Helme ahjusoojade seisukohtade kohta USA valimiste ja Bideni aadressil. Minu vastus on lihtne ja selge. See on pöörane jutt, mis ei esinda sekundikski ega mingilgi määral Eesti riigi ametlikku seisukohta. Soovitan valitsuskaaslastel tegeleda Eesti probleemide, mitte USA juhtimisega," kirjutab Reinsalu Facebookis.

"Ameerika Ühendriigid saavad oma siseküsimustega meiepoolse käratseva ninatoppimiseta hakkama. Iga lapski saab aru, et solvangud Joe Bideni aadressil teevad meie liitlassuhetele kahju ja EI OLE Eesti iseseisvuse püsimise ja julgeoleku kindlustamise huvides," märgib ta. "Rõhutan, et sama seisukoht on olnud mul ka USA ametisoleva presidendi, Donald Trumpi solvava retoorika viljejate suhtes Eestis. Oma seisukohti saab avaldada liitlasriigi poliitika suhtes väärikal moel."

Mart Helme, Martin Helme ning Jaak Madison arutasid saates "Räägime asjast", et USA valimistulemused on võltsitud ning Joe Bideni presidendiks saamine oleks Ameerika allakäigu algus.

Siseminister Mart Helme hinnangul valis Joe Bideni Ameerika presidendiks süvariik. "Süvariigi tegutsemisloogika on omaenda tegevusvabaduse tagamiseks sokutada igale poole närakaid, korrumpeerunud, šantažeeritavaid närakaid. Joe Biden ja Hunter Biden on korrumpeerunud tüübid," ütles siseminister.