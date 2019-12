Reinsalu Helme sõnavõtust: loodan, et need kohatud kommentaarid ei varjuta suhet Soome riigi ja rahvaga

Raadiosaates "Räägime asjast" kritiseeris siseminister Mart Helme (EKRE) teravalt Soome uut peaministrit Sanna Marinit ning viitas, et punased tahavad üldse Soome riiki likvideerida.

Reinsalu sõnab Delfile, et me eeldame õigusega, et teiste heatahtlike demokraatlike riikide esindajatel ei ole nii pikk nina, et seda meie siseasjadesse toppida. "Arvan et õigustatult eeldavad sama teised riigid ja rahvad meie ninadest. Soome riigi ja rahvaga on meil eriline suhe ja loodan, et need kohatud kommentaarid seda kuidagi ei varjuta," märgib ta. "Soome on olnud meie kõrval headel ja halbadel aegadel ning Eesti valitsuse huvi on jätkata seda vennasrahvaste koostööd, mis meile nii pikka aega südamele õige ja vastastikku mõistlik on tundunud."

Reinsalu selgitab, et üldine riikidevahelise suhtlemise praktika on, et kõrged riigiesindajad hoiduvad halvustavatest kommentaaridest teiste demokraatlike riikide riigijuhtide isikute suunal. "Lihtsalt diplomaatia ajalugu näitab, et vastupidisel käitumisel ei ole positiivseid tagajärgi sinu enda riigi huvide praktilisele ajamisele välissuhtluses."