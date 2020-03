Reinsalu: hädaolukorras võidakse piirata inimõiguste konventsioonis tagatud õigusi

Välisminister Urmas Reinsalu ütles ERRile antud usutluses, et koroonakriisi lahendamisel võib riigil tekkida vajadus võtta kasutusele meetmeid, mis piiravad konventsioonis tagatud õigusi.

Osa Ida-Euroopa riike on aktiveerinud koroonakriisis inimõiguste konventsiooni artikli 15, kus seisab: "Sõja ajal või muus hädaolukorras, mis ohustab rahva eluvõimet, võib konventsiooniosaline võtta meetmeid, millega ta peatab konventsiooniga võetud kohustuste täitmise ulatuses, mis on olukorra tõsiduse tõttu vältimatult vajalik, tingimusel et meetmed ei ole vastuolus tema teiste rahvusvahelise õiguse järgsete kohustustega."

See tähendab, et kui Euroopa Nõukogu liikmesriik annab nõukogu peasekretärile teada selle artikli ellurakendamisest, siis on riigil võimalus piirata osaliselt usu-, sõna- või muid vabadusi.

Kuna artikli 15 käivitamisest on teatanud riigid, kus õiguste järgimine on saanud kriitikat, tekib küsimus, miks seda tegid ka Eesti ja Läti.

Reinsalu sõnul on eeldus teiste inimõiguste teostamiseks õigus elule ja riigid peavad seda õigust kaitsma. “Järelikult tuleb selleks ette võtta asjakohaseid meetmeid,” ütles ta. “Vabaduste piiramisele on alternatiiv, selle ütles hästi välja Leedu tervishoiuminister: alternatiiv on looduslik valik.”