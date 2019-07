Reinsalu: Eestil Soome kui õigusriigiga probleeme pole

“Meil pole probleeme Soome õigusriiklusega vastupidi, Soome teeb head tööd eesistumisel ja Eesti on Soome sõber ja toetaja,” sõnas Reinsalu. Ta lisas, et Eesti jaoks pole olnudki kunagi küsimust Soome kui õigusriigi toimimises. “Soome on läbipaistev riik,” kinnitas ta.

Reinsalu ütles, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid teevad koostööd ning mõistlik on seda teha dialoogi vormis. Mingisugust nooti ei plaani Reinsalu Orbánile edastada. “Kindlasti teeb Eesti koostööd vennasrahva Soomega ja ka teiste soome-ugri keeleruumi riikidega,” kinnitas ta.

Euroopa Liidu eesistujariik Soome sattus Ungari valitseva erakonna Fidesz propaganda hammaste vahele juba selle kuu algul, sest lubas, et võtab Euroopa Liidu eesistujamaana septembris Ungari probleemid õigusriigiga esimest korda ministrite nõukogu päevakorda.

Soome üheks eesmärgiks on muu seas seada Euroopa Liidu toetuste andmise tingimuseks õigusriigi põhimõtete järgimine. Ungari, mis on üks suurimatest Euroopa Liidu toetuste saajatest, on vastu igasugustele katsetele siduda toetuste jagamine õigusriigi põhimõtetega.

Õigusriikide edetabelis on Soome kolmandal kohal, Ungari aga 57. positsioonil.