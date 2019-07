Reinsalu: Eesti välispoliitiline kurss jätkub väikeste muutustega

"Välisministri ühemõtteline sõnum on: kindlasti on välispoliitikas mitmeid muutusi. Seda tuleb nii sise- kui ka välispoliitikas ikka ette, kui tuleb uus valitsus," rääkis Reinsalu.

Rõhuasetuste muutumisest rääkides tõi Reinsalu esimesena välja rände- ja migratsiooniküsimused."Siin on minu vaade oluliselt konservatiivsem kui varasematel välisministritel. Ma pean oluliseks, et me säilitame nendes küsimustes maksimaalse kontrolli," ütles välisminister.

"Teiseks ma pean väga tähtsaks välismajandusvaadet meie välispoliitikas. Selle puhul ma kavatsen lähiajal viia valitsusse ka ettepanekud, kuidas tõhusamalt liikuda kolmandate riikidega topeltmaksustamise vältimise lepingutega," lisas ta.

Samas lükkas Reinsalu tagasi väited, justkui pühendaks Eesti ülemäärast tähelepanu suhete edendamisele Ungari ja Poolaga, mis on mitmes küsimuses vastuolus Euroopa Liidu põhivooluga.