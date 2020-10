Rein Veidemann: minu tagasikutsumine näib olevat Martin Helme kättemaksuaktsioon

“Martin Helme on ise ERRi nõukogus olnud ja ta teab, et tegemist pole riigitelevisiooniga, hoopis avalik-õigusliku televisiooniga, mis töötab oma seaduse alusel,” teatas Veidemann. Kriitikat võivad Veidemanni hinnangul kõik jagada, küll aga pole ministril nõukogust tagasikutsumise õigust.

“Tagasikutsumise ettepanekud tulevad riigikogust. Käsitlen seda [Helme sõnavõttu] puhtalt vastuaktsioonina, kättemaksuna, et mina tegin talle kui parteijuhile ettepaneku Reitelmann tagasi kutsuda tema rõveduste eest,” viitas Veidemann Reitelmanni sõnavõtule, kus riigikogulane nimetas “Ringvaate” saatejuhte Grete Lõbu ning Marko Reikopit sodomiitideks. Eesti keele instituudi kohaselt tähistab see sõna loomapilastajaid.

Reitelmann rõhutas, et tema hinnangul näib tagasikutsumine kättemaksuaktsioonina.