Rein Veidemann: Helmede plaanil ERRi töösse sekkuda pole alust. Selleks peaks seadust muutma

Veidemann ütles, et Helmede plaanil hakata töökorralduses midagi muutma ei ole alust. "Rahvusringhääling töötab vastavalt oma seadusele ja seaduse muutmine eeldab terve riigikogu otsust," ütles ta.

Sel nädalal toimunud nõukogu koosolekul, kus arutati Martin Helme nõuet võtta ERR-i eetrist maha kriitilised ajakirjanikud, Helme Veidemanni sõnul organisatsiooni töösse sekkumisest ei rääkinud.

"Eks on huvitav, kui kaugele me jõuame, kui teised erakonnad asutavad ka oma raadioid ja lehti. Selle taustal väärtustub ERR, sest paistab, et see on ainuke, mis suudab tasakaalu ühiskonnas hoida," ütles Veidemann.

Oma raadiosaates "Räägime asjast" puudutasid Mart ja Martin Helme täna taas ka ERRi ajakirjanike teemat, väites, et viimased pole neutraalsed. Öeldi ka otse, et plaanitakse sekkuda. "Organisatsiooni, mis kinni kiilunud, saab parandada ainult väljastpoolt," sõnas Martin Helme.

Mart Helme lisas: "Tuleb liigestest lahti raputada ja taas kokku panna." Helmed arutlesid, et ERR kuulub ju avalikkusele. "Riik finantseerib. Riigil on instrumendid, et ümberkorraldusi teha ja need tulevad," lausus Mart Helme. Mida täpsemalt tahetakse teha, ei täpsustatud.

Jüri Ratas on varasemalt Martin Helme ERR-i nõukogule saadetud kirja kommenteerides "Aktuaalsele kaamerale" öelnud, et poliitikul pole õigust mitte ühtegi ajakirjanikku eetrist maha võtta või öelda, et ta ei saa töötada.