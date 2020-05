Rein Veidemann Helme kriitikast ERRi suunal: ma olen sõnatu, kõiki neid puusalt tulistamisi on väga piinlik kuulda

Rahvusringhäälingu nõukogu esimees Rein Veidemann ütles seda kuuldes, et ta on sõnatu. “Kõiki neid puusalt tulistamisi on väga piinlik kuulda, ma ei tea, kellele need mõeldud on,” lausus ta. “Niisuguseid sõnavõtte ei oska kommenteerida, olen täitsa tumm."

Veidemanni sõnul on ERRi nõukogu soliidne järelevalveorgan, kes on oma tööd väga hästi teinud. “Helme vaadaku ometi neid numbreid, mis näitavad, mis positsiooni ERR praegu ühiskonnas omab,” märkis Veidemann. “Niisugust vehkimist on lihtsalt kurb kuulda. Rahvakeeli nimetatakse seda plähmerdamiseks.”

ERRi tasakaalukuse kohta kostis Veidemann, et see on väga täpse jälgimise all, kuid seda ei saa mõõdulindiga mõõta. “Helme kujutluses on tasakaal ilmselt see, et täna üks inimene kiidab valitsust, homme teine laseb valitsuse maapõhja, aga see ei ole tasakaal, et plussid ja miinused.”

Neljapäeval tegi kultuurikomisjon riigikogule ettepaneku nimetada ERRi nõukogu uuteks liikmeteks Peeter Espaki, Priit Hõbemägi ja Viktor Trasbergi. Rein Veidemann ütles reede hommikul “Terevisioonis”, et seda isegi ei varjatud, et tegemist oli poliitilise otsusega ehk riigikogu koalitsioon leppis omavahel kokku, et need inimesed saavad valituks. “Rahvusringhäälingu seadus ütleb, kes need eksperdid on, aga ebamääraselt ja see võimaldabki selliseid manööverdamisi," rääkis Veidemann “Terevisioonis”.

Täna ütles Veidemann Delfile, et küünilisel kombel teadsid kõik, et nad valiti nõukogusse poliitilisel padjal. “Eks näis, kas riigikogu kinnitab nad ära või mitte,” märkis ta. “Ma loodan väga, et kui nad valituks saavad, hakkavad nad tõesti käituma kui eksperdid, mitte kui poliitiliste erakondade saadikud, sest nõukogus on juba nii koalitsiooni kui opositsiooni esindus olemas.”

Veidemanni sõnul ootab ta väga, et ekspertide sõna tuleks kuuldavale just ringhäälingu toimimist ja rahastamist puudutavates küsimustes. Rahvusringhäälingu juht Erik Roose tuletas meelde, et ERRi nõukogu otsused sõltuvad sellest, mida arvab nõukogu enamus, mitte üksik liige. Helme arvamusi ta kommenteerida ei soovinud.