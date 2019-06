Rein Veidemann: ERR-i laialilammutamine eeldab seaduse muutmist

"Mart Helme ei ole ilmselt rahvusringhäälingu seadust lugenud," ütles Veidemann Delfile. Nimelt on seaduse kohaselt täpselt määratletud, kui palju rahvusringhääling programme peab edastama ja seega eeldaks rahvusringhäälingu ulatuslik erastamine seaduse muutmist. "Ma ei tea, kas ta leiab riigikogus sellele tuge," lisas ta.

Veidemanni meelest on Helme uitmõte ERR-i lammutamisest järjekordne põhjendamatu provokatiivne avaldus. "Mul on isegi raske leida sõnu, et niisuguseid laest võetud plähmerdavaid väiteid kommenteerida," tõdes Veidemann.

Uus telekompleks on Veidemanni sõnul ERR-i telekanalite töö jätkumiseks eluliselt oluline, sest vana päästeamet võib aadressil Gonsiori tänav 21 ja Faehlmanni täna 12 asuva vana telemaja avariilise olukorra ja puuduliku tuleohutuse tõttu sulgeda. Kõigele lisaks on uue telemaja ehitust raadiomaja ja uudistemaja vahelise parkla kohale kavas osaliselt finantseerida vana telemaja müügist saadava rahaga.

Mart Helme ütles eile Tallinna Televisiooni saatele "Nädal+" antud intervjuus, et ERR-i võiks osaliselt erastada ning loobuda uue telemaja ehitamise ideest. Sel moel säästaks riik tema sõnul miljoneid eurosid, mida riik saaks kasutada päästjate ja politseinike palkade tõstmiseks.

"Selleks, et vältida mingi uue telemaja ehitamist 60 miljoni eest umbes, võiksime hakata koomale tõmbama hoopiski kogu ERR-i gruppi. Erastada Raadio Tallinna, erastada Raadio 2, erastada ETV2, erastada ETV+ ja jätta ainult Vikerraadio, Klassikaraadio, ETV," rääkis ta.