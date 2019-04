Rein Veidemann Ahto Lobjakale esitatud ultimaatumist: ERR-i nõukogu toimetuste töösse ei sekku

Raadio 2 saate "Olukorrast riigis" ja "Achtung: Lobjakas" juht ütles täna sotsiaalmeedia vahendusel, et talle esitati sisuliselt ultimaatum, kas muuta oma saatejuhtimise stiili või töölt lahkuda.

"Rahvusringhäälingu nõukogu toimetuste töösse ei sekku, seadus ei võimalda meil seda," ütles Veidemann Delfile ja lisas, et antud teemal peab kommentaari küsima toimetuse juhilt või juhatuselt. Siinkohal olgu märgitud, et ERR-i juhatuse esimeest Erik Rooset telefoni teel tabada ei ole olnud võimalik.

Veidemann kinnitas, et rahvusringhäälingu nõukogu ei ole sekkunud ERR-i sisulisse töösse. "See oli juba siis, kui Martin Helme selle küsimuse esitas ja me käsitlsesime seda viimasel koosolekul. Nõukogu liikmed ei olnud päri Martin Helme etteheitega," sõnas Veidemann.

Ahto Lobjakas lahkub Raadio 2 saatejuhi kohalt pärast hooaja lõppu. Saatesse "Olukorrast riigis" otsitakse praegu Andrus Karnau kõrvale uut saatejuhti.