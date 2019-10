Rein Raud valiti Leedu teaduste akadeemia välisliikmeks

Tunnustuse taga on pikaajaline ja pidev töö Leedu teadusmaastikul, teatas Tallinna ülikool pressiteate vahendusel. Nimelt on ta õpetanud erinevates Leedu ülikoolides, teiste seas enim Vilniuse ja Vytautas Magnuse ülikoolis.

Ettekannetega on Raud olnud tihe külaline Leedu filosoofide aastakonverentsidel ning teistelgi sarnastel akadeemilistel üritustel. Üksjagu on ilmunud tema akadeemilisi tekste ka leedu keeles. Lisaks aktiivselt konverentsidel osalemisele on ta tegusalt kaasa löönud ka ülikoolidevahelise parimaid üliõpilasi ühendava Collegium Invisible töös.

Vahetum koostöö sidus Rein Rauda tänaseks lahkunud Leonidas Donskisega, aga ka Vytautas Magnuse Ülikooli professor Gintautas Mažeikisega ning head kolleegid on ka Vilniuse Ülikooli filosoofia ning Aasia-uuringute osakondade õppejõud, kellega aeg-ajalt erinevaid teadustöid koos ette võetakse.

Raud kinnitab, et tegemist on suure tunnustusega, mis pakub palju rõõmu. Värske välisliikmena kõneleb ta ka järgmisel Leedu teaduste akadeemia üldkogul.

Teaduste akadeemia välisliikmeteks valitakse välismaa teadlasi, kellel on väljapaistvaid saavutusi oma erialal ja kes on oma teadustöö kaudu seotud akadeemia asukohamaaga. Leedu teaduste akadeemial on 64 välisliiget.