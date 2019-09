Reidi tee esimene lõik on järgmisest nädalast avatud

"See on mõnes mõttes ajalooline hetk, sest tähistab esimese lõigu avamist liiklusele aasta lõpul valmival Reidi teel. See on Pikksilma tänava ja Reidi tee ristmikult kuni Narva maanteeni kulgev Reidi tee lõik, mis avatakse liiklusele pühapäeva õhtul kell 22. Liiklus sel lõigul on ühesuunaline, suunaga Russalka ristmiku poole ja sealt edasi nii Lasnamäele kui Piritale," selgitas kesklinna vanem Vladimir Svet.

Lisaks on sõidukijuhtidel kasulik meeles pidada, et Reidi tee ehitusega seoses suletakse esmaspäeva, 9. septembri hommikuse ja õhtuse tipptunni vahelisel ajal Uus-Sadama ja Reidi tee ristmik asfalteerimiseks. Liiklus taastatakse õhtuseks tipptunniks.

Samal õhtul muutub Uus-Sadama tänav Tuukri tänavast kuni Uus-Sadama 19 ühesuunaliseks suunaga sadamasse. Samuti suletakse Petrooleumi tänav alates D-terminali sissepääsust kuni Tuukri tänavani. Seega pääseb sadamast välja nii Reidi tee vastse lõigu kaudu kui ka Lootsi tänava kaudu, mis avatakse 5. septembril. Sadamasse saab sõita Lootsi tänava kaudu ja samuti ühesuunaliseks muutuva Uus-Sadama tänava kaudu.