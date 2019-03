Reidi tee ehitus toob liiklusmuudatused Reisisadama ja Russalka juures

„Reidi tee ehituse näol on tegemist viimaste aastate Tallinna kesklinna ühe mastaapsema ja olulisema ehitusprojektiga. Me saame aru, et see tekitab ebamugavusi sadama piirkonna elanikele ja teistele liiklejatele, kuid loodame tallinlaste mõistvale suhtumisele. Palume kõigil liiklejail hoolikalt järgida nii liikluskorraldusvahendite nõudeid kui ka keerulisematel ristmikel esimestel päevadel töötavaid liiklusreguleerijaid,“ ütles Kesklinna vanem Vladimir Svet.

21. märtsist avati liikluseks täies ulatuses Petrooleumi tänav. Samal ajal suleti läbisõiduks Uus-Sadama tänav Reidi tee ja Uus-Sadama 18 vahelises lõigus. See tähendab, et Uus-Sadama tänava kaudu ei ole praegu võimalik jõuda reisisadamasse, vaid tuleb kasutada Petrooleumi või Lootsi tänavat. Uus-Sadama tänava elanikele on tagatud juurdepääs oma kinnistutele Tuukri tänava kaudu. Jalakäijatele on Uus-Sadama tänav liikluseks avatud.