Reidi tee ehitus muudab Russalka ristmiku liikluskorraldust

Alates esmaspäevast, 1. aprillist suletakse ka parempööre Narva mnt-lt Pirita suunas. Sõites kesklinnast Narva mnt-le või Narva mnt-lt kesklinna suunas on kasutuses mõlemas suunas 1 sõidurada.

Terve ehitusperioodi jooksul on Pirita tee ja kesklinna vahelisel suunal tagatud 2+2 liiklus. Piritalt linna suunduv parempoolne sõidurada on vabavoolne, st et ta ei ole mõjutatud liiklusfooridest, va ülekäiguraja foor Hiina saatkonna ees.

Liiklejad, kes soovivad saada Piritalt Tallinna Lauluväljaku piirkonda ning vastupidi peavad ümbersõiduteena kasutama Rummu teed ja Kose teed.

Kõigil liiklejail palutakse hoolikalt järgida liikluskorraldusvahendite nõudeid!