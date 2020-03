Regionaalhaiglal jagub isikukaitsevahendeid nädalaks-paariks. Riigi poolt pole otsest abi tulnud

PERH-i juhatuse esimees Agris Peedu viitab probleemile - üks asi on isikukaitsevahendid, teine teema on ravimid, kolmas teema meditsiinitarvikud, varuosad jne. “Me ei tööta ju ainult isikukaitsevahenditega,” tõdes Peedu. Tema sõnul on riik siin samme astunud ning ehk leitakse selles osas häid otsekontakte.

Mis puudutab ravimeid, siis nö tavaravimitega pole Peedu sõnul probleeme. Küll aga nendega, mida tuleks tõenäoliselt kasutada just koroonahaigete raviks intensiivis. “Olen kuulnud, et valitsus otsib siin lahendusi. Oli ka uudis, et ravimiamet on teatud ravimite väljaveo keelanud, et need olemas oleksid. Hoiame oma varudel igapäevaselt pilku peal, et need oleksid olemas,” ütles Peedu.