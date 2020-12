Regionaalhaigla ülemarst Peep Talving: ühe koroonapatsiendi kohta on vaja kaks korda rohkem õdesid

Tervishoiu hädaolukorra meditsiinistaapide juhid, Tartu ülikooli kliinikumi kriisikomisjoni juht, anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku juhataja prof Joel Starkopf ja regionaalhaigla juhatuse liige-ülemarst prof Peep Talving panid tänases pöördumises Eesti elanikele südamele, et viiruse leviku piiramine ja plaanilise ravi kättesaadavus sõltub igaühe käitumisest.

Peep Talving ütles Delfile antud intervjuus, et regionaalhaigla suudab täna veel täismahus plaanilist ravi pakkuda, kuid varsti võib kätte jõuda hetk, kus tuleb hakata prioriseerima, kes ja millal operatsioonile pääseb.

Ütlesite pöördumises, et Eesti liigub suunas, mis tingib vajaduse plaanilise ravitöö piiramiseks. Kui kaugel me plaanilise ravitöö märkimisväärsest piiramisest praegu oleme? Kui tõsine on olukord?

Küsimus on, mis piirkonda me vaatame. Kui pöörame pilgud Ida-Virumaa epitsentrile, siis näeme, et Ida-Viru keskhaiglas ja Narva haiglas on ilmselgelt plaaniline statsionaarne ravi oluliselt piiratud.

Kui vaatame Tallinna piirkonda, siis näeme, et Lääne-Tallinna keskhaigla on tõstnud oma ravivõimekust COVID-19 raviks üle igasuguste tavaliste ravipiiride. Lääne-Tallinna keskhaigla on avanud 72 voodikohta ja see tähendab, et mitmed erialad on pidanud piirama oma plaanilist tegevust. Samuti on regionaalhaigla ja Ida-Tallinna keskhaigla osakondi ümberprofileerinud.