Regionaalhaigla õendusdirektoriks saab uuest aastast Katre Zirel

Regionaalhaigla juhatuse liikme-ülemarsti prof Peep Talvingu sõnul annab Katre Zireli pikaajaline töökogemus regionaalhaigla anestesioloogiakliiniku õendusjuhina väga hea aluse kogu haigla õendusvaldkonna juhtimiseks.

"Õendus- ja hooldustöötajad on meie kõige suurem tööpere. Katre Zirel on aktiivselt osalenud haigla õendusjuhtimise meeskonnas ja hindan kõrgelt tema juhiomadusi ja oskust nii inimesi, protsesse kui ressursse juhtida," ütles prof Talving ja lisas: "Katre Zireli panus õendusvaldkonna arendamisse on olnud märkimistvääriv, olgu see läbi e-intensiivravi arenduse ja rakenduse, ühtse õenduskeele rajamise, MET (Medical Emergency Team) arenduse või õendusjuhtimise konverentside korraldamise. Tean, et ta kannab meie haiglas ja regionaalhaigla grupis tervikuna edasi õenduskvaliteedi jätkuvat arendamist."

Olulisemateks ootusteks uuele juhile on koostöö arendamine parima raviteekonna tagamisel. "Fookuses on patsiendikesksus, patsiendiohutus ja õendusabi kvaliteet. Koostööoskused on meie juhtimismeeskonnas eriti olulised, kuna regionaalhaiglas on ainulaadne võimalus olla Eesti õendusvaldkonna eestvedaja ja suunanäitaja kogu Eesti õenduses,“ lisas prof Talving, kellel on tihe koostöökogemus Zireliga, kes osales ka kevadise Covid-kriisi ajal regionaalhaigla operatiivstaabi töös. "Soovin Katrele palju edu ja rõõmu uue väljakutse vastuvõtmisel," ütleb prof Talving.

Aleksei Gaidajenko jätkab regionaalhaigla õendusdirektorina käesoleva aasta lõpuni ja jääb seejärel regionaalhaigla meeskonda juhtima arendusprojekte õendusvaldkonnas.

"Soovin Katrele jõudu ja tugevat meeskonda, kellega oleks rõõm teha koostööd. Töö õendusdirektorina on loogiline jätk Katre teel ning ma toetan teda igati uuel väljakutsel," ütleb Aleksei Gaidajenko. Gaidajenko sõnul on tegemist on õendusjuhiga, kes on tasakaalukas, professionaalne ja regionaalhaiglale väga pühendunud.

Zirel on alates 2007. aastast olnud regionaalhaigla anestesioloogiakliiniku õendusjuht, regionaalhaiglaga liitus ta 2004. aastal anestesioloogiakeskuse õendusjuhina. Enne seda on ta töötanud Ida-Tallinna keskhaiglas, Mustamäe haiglas ja Tartu ülikooli kliinikumis intensiivraviõenduses. Ta on regionaalhaigla e-intensiivravi initsiatiivgrupi liige, kuulub regionaalhaigla töökeskkonna nõukogusse ja elustamiskomiteesse. Zirel panustab ka õendusõppe arengusse Eestis, olles Tallinna tervishoiukõrgkooli õe õppekava ja õe eriala koolituse õppekava nõukogu liige, Arte gümnaasiumi tervishoiualase väljaõppe projektijuht ja Intensiivraviõenduse süvendatud teadmiste õppe projektijuht.