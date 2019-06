Regionaalhaigla EMO koormus on järsult tõusnud. Kergemate muredega soovitatakse perearsti poole pöörduda

„Erakorralise meditsiini osakonnas on hetkeseisuga väga palju raskes seisundis haigeid, meile tuleb 75-80 kiirabi päevas. Palju on südame rütmihäiretega patsiente, insuldi saanud inimesi ning vanemaealisi, kellel on kuumuse foonil haigus ägenenud,“ ütles Regionaalhaigla erakorralise meditsiini osakonna juhataja Kristiina Põld.

Põld rõhutab, et kergemate terviseseisundite korral, mis ei vaja kiiret erakorralist sekkumist, tuleb abi otsida perearstilt. Oluline on eristada tõsist tervisemuret kergemast terviseprobleemist. Kui inimene on hädas otsustamisega, soovitame soovituste saamiseks helistada üleriigilisele perearsti nõuandetelefonile 1220, mis töötab ööpäevaringselt.

LISAINFO ja NÕUANDED

Kergemad põletused k.a. päikesepõletus

Põletuse korral sõltub oskuslikust esmaabist sageli kahjustuse ulatus ja sügavus. Põletuskahjustus süveneb senikaua, kuni kudede temperatuur on üle 44 ºC.

Jahuta põletushaav kiirelt; Kasuta selleks apteegist ostetud spetsiaalselt jahutava toimega põletuse esmaabi geele (Burnshield®, BurnJel®); Haava jahutamiseks ei sobi jää või jäävesi (veresooned ahenevad ja tekib oht põletuse süvenemiseks). NB! Esmaabis ei tohi haavale asetada soojuse ärajuhtimist takistavaid salve ja vahte;