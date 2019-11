Reformierakonna Viimsi juhatus toetab Laine Randjärve jätkamist vallavanemana

Seepeale lahkus ametist Viimsi abilinnapea Georg Aher. Randjärv ütles Eesti Päevalehele, et loodab, et abivallavanema töölt lahkumine võimaldab taastada töörahu nii vallas kui ka koolis. „See kõik, mis juhtus, on paljude asjade kompleks ja keerulisem, kui esmapilgul välja paistab, aga selles kontekstis tuleb öelda, et Aheri otsus oli õige,” leiab ta.

Viimsilaste hulgas aga levib kuuldus, et ka oma pea kohale sütt kogunud vallavanem Laine Randjärv ei pruugi juhtumi tõttu kauaks ametisse jääda.