Reformierakonna vihakõne eelnõu lükati tagasi

Eelnõu tagasi lükkamise poolt oli 50 parlamendi liiget, vastu aga 39. Eelnõu lähtub Euroopa Liidu 2008. aastal vastu võetud raamlepingust, millega peavad liikmesriigid võitlema rassismi ja ksenofoobia vastu vaenukõne kriminaliseerides.

Eelnõu kohaselt aitaks see kaasa diskrimineerimise vähendamisele soolistel, rahvuslikel, rassilistel ja muudel alustel.

Reformierakonna alustatud eelnõu vastu on eriti valjult vastu võidelnud isamaalased. Seadus on koalitsiooniliikmete poolt tituleeritud suukorvistamiseks, lisaks on väidetud, et seadus piirab sõnavabadust ning isegi ajakirjandusvabadust.