Reformierakonna värbamiskampaania tulemus: partei liikmete arv kahanes kahe inimese võrra

Reformierakonna kampaania käigus pani partei üles väliplakatid ja ka internetireklaamid, milles kutsuti inimesi erakonnaga liituma. Reformierakonna peasekretar Erkki Keldo ütles, et kampaania läks väga-väga edukalt.

"Seda on väga palju pandud tähele erinevate inimeste poolt, seda on meedias mainitud, meil on tulnud uusi liitujaid ja uusi toetajaid, kes on huvitatud meie tegemistes kaasa lööma," ütles Keldo. "Kui ma nüüd ei eksi, peaminister on seda kaks-kolm korda tsiteerinud."

Kampaania ei olnud Keldo sõnul ka liialt kulukas. Kuna parasjagu oli valimistevaheline aeg, siis oli välipindu võrdlemisi soodsalt saada ja kampaania maksumus jäi kuskil mõnekümne tuhande euro juurde, märkis Keldo. "Ega see ei olnud väga kulukas kampaania."

Kampaania tulemusena õnnestus värvata parteisse umbes paarkümmend uut liiget, ütles Keldo. Samas kokkuvõtvalt on kampaania algusest kahe võrra langenud. 6. oktoobril oli Reformierakonnas 11 351 inimest. Kolmapäeva hommikul oli neid 11 349.