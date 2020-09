Reformierakonna valimislubadus: Tallinnas võimule saades anname pensionäridele aastas 200 eurot aktiivsusraha

"Meie plaan on luua igale Tallinna pensionärile isiklik Aktiivsuskonto A+, millel on igal aastal 200 eurot aktiivsete tegevustega seotud kulutuste jaoks," seisab Reformierakonna Tallinna piirkonna liikmetele saadetud infokirjas. "Ujumas käimisest teatrini, taastusravist hoolduseni või kultuuriürituste ja siseturismini. Nagu aega ei saa meist keegi teistele anda, nii on ka Aktiivsuskonto vahenditega, need on igaühele personaalseks kasutamiseks."

Märgitakse, et eesmärk ja tulemus on aktiivsem pensionär, kes Tallinnas vanaduspõlve naudib, spordib ja on sotsiaalselt ühenduses.

Kui võimule saadaks, näeks selle idee teostus partei meelest välja nõnda, et raha on pensionäri isiklikul A+ kontol, mida saaks kasutada teenuseosutaja juures. Toonitatakse ka, et praegune 100-eurone iga-aastane toetus jääks samuti alles.

Kui raha ühe kalendriaasta sees ära ei kasutataks, liiguks see järgmisesse aastasse.

"Linnale läheb see maksma orienteeruvalt 19 miljonit eurot aastas. Näiteks 100 eurot eakate pensionilisa, mida Tallinn maksab, on aastal 2020 9,1 miljonit. Tallinnas on 27 000 meest ja 54 000 naist vanuses 65 ja vanemad. Tallinnas, kokku suurusjärguna ligi 81 000."