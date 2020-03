Reformierakonna toetus langeb

Eelmise aasta suvel oli Reformierakonna toetus üle 35 protsendi ja see on nüüd langenud 29 protsendi peale. Teisele kohale on jälle tõusnud Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, sellel positsioonil olid nad ka eelmise aasta teises pooles. Kantar Emori uuringujuht Aivar Voog: „EKRE 21 toetusprotsendiga on samal tasemel, kus nad olid korraks enne eelmisi valimisi veebruaris ehk see on nende parim tulemus reitingute mõõtmise ajaloos.“

Hetkeseisuga kolmandal positsioonil paikneva Keskerakonna reiting on viimased neli kuud olnud stabiilselt 17–18 protsenti. Voogi sõnul pole peaministrierakond suutnud veel taastada nende kunagist taset. Valitsuskoalitsiooni kuuluva kolmanda erakonna Isamaa reiting on viimased kaks kuud olnud valmiskünnise piirmail. „Isamaa on selgelt oma suurima konkurendi EKRE varju jäänud ning hoiab reitingute edetabelis kindlalt kuuendat kohta,“ kommenteeris Voog.

Märtsikuu mõõtmine toimus pärast eriolukorra kehtestamist ja see on mõjunud pigem positiivselt valitsuskoalitsiooni summaarsele toetusele, mis on võrreldes veebruariga tõusnud 3 protsendi võrra. Neljandal ja viiendal kohal olevate sotside ja Eesti 200 reiting on enam-vähem sama, nende toetus on viimased kaks kuud olnud 12–14 protsenti.