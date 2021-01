Reformierakonna ridades pürib Saaremaa vallavanemaks endine keskkonnaminister

Tamkivi sõnul on reformierakondlased väga tänulikud Saaremaa inimestele senise usalduse ja toetuse eest.

“See on andnud erakonnale võimaluse ühiskonna arengutes kaasa rääkida ja meie elu saarel edasi viia. Sügisel saabuvateks kohalikeks valimisteks käivad ettevalmistused erakonna sees juba hooga ja Reformierakond on ka seekord täis teotahet, et saavutada valimistel Saaremaa vallas tubli tulemus,” sõnab Jaanus Tamkivi.

Samuti möönab Tamkivi, et erakonna esinumbrina Saaremaal tunneb ta oma õlgadel suurt vastutust, aga näeb ka suurepärast võimalust, et Reformierakonna nimekirjal oleks võimalik saada valimistel piisav mandaat valla edaspidises elus ja arengutes kaasa rääkimiseks.

Jaanus Tamkivi on aastatel 1996-2005 olnud Kuressaare linnapea. 2005 – 2015 kuulus Tamkivi Riigikogusse, ning vahepeal oli ka 4 aastat keskkonnaminister. 2015. aastast eelmise suveni kuulus AS Saarte Liinid juhatusse.