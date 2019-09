Reformierakonna plaan minna eestikeelsele kooliharidusele on valitsuse jaoks liiga järsk

Homme hääletusele minevaga samasisuline eelnõu läbis lugemise riigikogu eelmises koosseisus, kui pälvis 50 poolt ja kaks vastuhäält. Valitsusele eelnõu kohustuseks panemiseks läinuks vaja 51 poolthäält.

Muu hulgas olid toona EKRE-st poolt näiteks Mart Helme, Uno Kaskpeit, Jaak Madison, Raivo Põldaru, Henn Põlluaas. Isamaast andsid eelnõule rohelise tule Aivar Kokk, Tarmo Kruusimäe, Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Marko Pomerants, Helir-Valdor Seeder, Sven Sester ja Priit Sibul.

EKRE fraktsiooni aseesimees Kaskpeit ütles täna Delfile, et Reformierakonna eelnõu ei pruugi homme EKRE toetust saada, sest tema hinnangul on opositsioonierakond selle eelnõuga pisut hiljaks jäänud.

"Nad ise on 17 aastat võimul olnud ja ei ole midagi teinud. Nüüd lihtsalt tõmblevad," ütles Kaskpeit.

Valitsus planeerib järk-järgulist eestikeelsele õppele minekut

Idee on Kaskpeiti sõnul hea, kuid sellisel kujul pidanuks eestikeelsele haridusele järsult üle minema aastaid tagasi. "See on pikk protsess. Ei ole nii, et täna lööme rusikaga vastu lauda ja homme hakkab toimima," ütles ta.

Praegusel hetkel on tema sõnul valitsus välja töötanud parema plaani, et minna üle järk-järgult. Sellega pidavat koalitsioon välja tulema veel sellel nädalal.

Kultuurikomisjoni kuuluv EKRE liige Jaak Valge ütles Delfile, et koalitsiooni planeeritavas eelnõus on paremini paika pandud eestikeelsele õppele ülemineku. "Eesmärk on ju sama - eesti keele selgeks saamine. Küsimus on see, missugune tee tänastes oludes on parim. Peame selle reaalsusega arvestama," ütles Valge.

Sellest plaanist oli juttu ka märtsis, kui toimusid koalitsiooniläbirääkimised.