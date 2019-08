Reformierakonna juht Kaja Kallas ei osale erakondade liidrite väitlusel

Debati üks modraatoritest, ERR-i ajakirjanik Rain Kooli kinnitas Delfile, et Kaja Kallas mõtteid vahetama ei tule, ka pole päris selge, millised tähtsad asjatoimetused teda väitluselt eemale hoiavad.

"Reformierakonnast küsiti, kas võiks kellegi saata Kaja Kallase asemel," ütles Rain Kooli. "Otsustasime öelda "ei", sest see debatt on just erakondade juhtidele."

Siiani on selles reeglis tehtud üks erand: kui Keskerakonna liider Edgar Savisaar 2015. aastal raske haigusega poliitikast kõrvale jäi, sai tema asemel parteijuhi kohusetäitjaks Kadri Simson, kes ka juhtide debatil osales.

Kooli möönis, et suurima opositsioonijõu puudumine debatile just kasuks ei tule, vastselt sotside juhiks saanud Indrek Saar peab valitsusparteidele üksipäini lahingu andma.

Kaja Kallase kõrvalejäämine on äärmiselt veider, võttes arvesse, et muul juhul pole ta istuva valitsuse kritiseerimisel sugugi jõudu kokku hoidnud.

Tema viimane sotsiaalmeedia-postituski, 8. augustist, käib isikute kohta, kellega täna debateerida võinuks: "Täna täitub sellel valitsusel 100 päeva ametis. Kuna tegusid väga ei ole, on vaid palju (solvavaid) sõnu, siis pole ka midagi liiga sisulist kommenteerida. See 100 päeva on vast kõigile tõestanud, et töövõimeliseks see valitsus kunagi ei saa."

Ei Kaja Kallas ega ka Reformierakonna peasekretär Erkki Keldo ei ole Delfi telefonikõnesid täna vastu võtnud, sestap on teadmata, kas esimehe debatilosalemise vääras mõni objektiivne põhjus, või on asi rohkem selles, et Reformierakonna reiting on niigi rekordkõrgel ja pildil püsimisega polegi vaja vaeva näha.